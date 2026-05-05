Meteo, la sentenza di Mario Giuliacci: "Maltempo? Quando torna il caldo"

Secondo le previsioni più aggiornate, martedì sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, ma potranno estendersi a tratti anche ad alcune aree del Sud, in particolare Campania, Basilicata e nord della Puglia.

L’alta pressione ha ormai abbandonato l’Italia, lasciando spazio a una fase decisamente più dinamica . Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , già in queste ore si avvertono gli effetti di una prima perturbazione che, nella giornata di martedì 5 maggio, porterà maltempo su molte regioni. A seguire, un secondo i mpulso instabile raggiungerà la Penisola mercoledì 6 maggio, dando continuità a una settimana all’insegna della variabilità e delle piogge.

La situazione non subirà miglioramenti significativi il giorno successivo. Mercoledì 6 maggio una nuova perturbazione porterà ulteriori piogge diffuse, ancora una volta concentrate principalmente al Centro-Nord e sull’isola sarda. Solo da giovedì 7 maggio si intravede un parziale miglioramento, con fenomeni in attenuazione. Nonostante il maltempo, non è atteso un vero calo termico. Le perturbazioni, infatti, saranno accompagnate da correnti umide ma miti di origine sub-tropicale. Le temperature massime potranno diminuire leggermente a causa della copertura nuvolosa e delle piogge, ma senza scendere sotto le medie stagionali. Le minime, invece, tenderanno ad aumentare, complice la presenza di nubi che limiteranno il raffreddamento notturno e l’afflusso di aria più calda.