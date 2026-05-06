Sempio e la confessione in auto, "suona strano": il buco nero nell'intercettazione

"Voglio sentire l'audio, voglio contestualizzarlo, voglio vederlo in relazione alle notizie che sono uscite prima". Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, ai microfoni di Dentro la notizia, commenta così le intercettazioni riportate nel pomeriggio dal Tg1 in cui il 38enne, parlando da solo, avrebbe detto di aver telefonato a Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e di aver visto i video intimi tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi.
"Una cosa non mi torna ed è di una banalità sconcertante..." riflette il difensore. "Sempio era già stato indagato e lo sapeva, era già stato intercettato e lo sapeva, stava affrontando una nuova indagine e ugualmente lo sapeva. Si vuole che abbia aver reso, fra sé e sé, una confessione nella consapevolezza che quel tipo di captazione (già praticata) potesse esserlo ancora... a me sembra molto strano. La voglio sentire (l'intercettazione, ndr) e contestualizzare. Ma che mi suona strano mi permetto di dirlo…", conclude il legale.
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Le intercettazioni che i pm di Pavia avrebbero fatto sentire a Sempio nell'interrogatorio di questa mattina risalirebbero al 14 aprile 2025, un mese dopo l'ufficializzazione dell'apertura della nuova indagine a suo carico.
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"Ho visto il video di Alberto e di Chiara", ammetterebbe Sempio parlando da solo nella sua auto quel giorno. Non sa che una cimice lo sta registrando. Il Tg1 riporta quello che avrebbe detto l'amico di Marco Poggi, fratello minore di Chiara: "Delle tre chiamate lei ha detto...'non ci voglio parlare con te (imitando una voce femminile) ed era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederci (riferendosi alla propria risposta, ndr) (poi imitando voce femminile) e lei mi ha messo giù. E ha messo giù il telefono Ah ecco che fai la dura (ride, ndr) ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, c***zo. Lei dice 'Non l'ho più trovato' il video (con tono di voce tutto sbagliato) poi (modificando la propria voce) 'io ho portato il video'". E ancora: "Anche lui lo sa. Perché ho visto... dal suo cellulare... Perché Chiara non... con quel video e io ce l'ho (voce bassa) dentro la penna, va bene un c***zo".