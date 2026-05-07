Andrea Sempio, "perché parlava da solo in auto": la sentenza dello psichiatra Mencacci

Dottor Mencacci, ma è così strano parlare da soli mentre si guida? (Claudio Mencacci fa lo psichiatra, è direttore emerito di Neuroscienze al Fatebenefratelli di Milano)

«La rielaborazione e il pensare a voce alta in auto è una cosa molto comune. Lo si fa parlando ad alta voce, anche quando non c’è nessuno, e alle volte ci può aiutare a prendere decisioni, a chiarirci le idee o a dare un po’ di forma alle emozioni che stiamo vivendo».

Non le chiedo di entrare nel merito perché non sarebbe corretto, ma di certo Sempio, in quei mesi, di emozioni ne stava vivendo parecchie. Era appena stato iscritto nel registro degli indagati...

«Guardi, sotto questo profilo è un evento assolutamente consueto ed è un mix tra aspetti mnemonici, una sorta di auto-dialogo e il tentativo di dare un senso a quelle connessioni per rimettere ordine. Non ci vedrei altro, sinceramente».