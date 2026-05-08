Sempio, effetto domino: "C'erano altri video intimi di Chiara", cos'è successo il 20 luglio

Le nuove carte sul delitto di Garlasco parlano di un "effetto domino" che avrebbe portato Andrea Sempio a uccidere "con odio e crudeltà" Chiara Poggi, quella mattina del 13 agosto del 2007. Negli atti frutto del lavoro dei carabinieri e della Procura di Pavia viene esplicitato il movente che avrebbe portato l'amico di Marco Poggi, fratello minore della vittima, a uccidere la ragazza. "In quei video intimi, espliciti, tra Alberto Stasi e Chiara, è verosimile si inneschi il movente del delitto: l'infatuazione, la probabile prospettiva sessuale proiettata su Chiara nell'assunto che il girato rappresentasse esso stesso la prova della disinibizione, l'approccio approfittando dell'assenza di Marco e del fatto che la ragazza in quei giorni di agosto fosse sola a casa, il rifiuto, il tentativo di presenza, la reazione di Chiara e la furia omicida per un effetto domino", scrivono gli inquirenti.

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La ricostruzione di questo movente, riconoscono gli investigatori, "porta inevitabilmente in sé una quota di suggestione, ma al tempo stesso è fortemente sorretto da una serie di dati oggettivi di cui la conversazione intercettata il 14 aprile 2025 il soliloquio in auto di Sempio, ndr) rappresenta l'apice, e di elementi soggettivi che riguardano il suo rapporto con la sessualità. In questo quadro, ritornando ai filmati, è importante definirne il contesto. L'analisi della copia forense del pc di Chiara Poggi ha restituito ulteriori elementi come sottolineato dalla consulenza informatica. Fermo restando che parte di quei video era sulla Pendrive 2GB di Chiara almeno fino al primo luglio 2007 e considerando che, a quanto pare, vi poteva essere a casa di Chiara un cd contenente almeno un altro video (se non due) della coppia, è documentato che nella cartella privata di Chiara il video '1 Maggio' era accessibile e visibile e che Sempio aveva avuto accesso a quel pc quantomeno alla data del 20 luglio 2007, e non per giocare ai videogame".

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E sempre in questa ricostruzione, concludono gli inquirenti pavesi, "è doveroso sottolineare che il riferimento fatto da Sempio nel corso dell'intercettazione 'Dentro la Penna' è suggestivo ma indicativo e ancorato a un dato oggettivo: sulla pendrive di Chiara Poggi c'erano i filmati della coppia".