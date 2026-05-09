Genova, ricoperto di insulti da due teppisti e colto da malore: orrore contro l'Alpino

Ancora odio e insulti contro gli Alpini radunati a Genova. Un episodio inquietante: due ragazzi, un uomo e una donna, che a Brignole hanno aggredito una penna nera cardiopatica. L'uomo, 61 anni, è stato preso di mira mentre raggiungeva l'Adunata: i due giovani gli hanno urlato contro dandogli del "guerrafondaio", facendo degenerare rapidamente la situazione fino a che l'alpino è stato colto da un malore, per poi essere soccorso e trasportato in ospedale.
Secondo quanto ricostruito, il 61enne si trovava insieme ad altri alpini quando la coppia, descritta come poco più che ventenne, avrebbe iniziato a insultarlo con violenza. Ne sarebbe nato un acceso alterco. A quel punto, complice anche una una patologia cardiaca, l'uomo si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra sotto gli occhi dei presenti. I due ragazzi, invece di fermarsi, si sarebbero allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.
Alpini eroi a Genova, salvano la vita a un uomo colpito da infarto. Sinistra mutaSilvia Salis, ogniqualvolta ce ne sia stata l'occasione, si è sempre scagliata contro gli alpini. Prima, vota...
Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese, che ha prestato le prime cure all'alpino prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale San Martino. Dopo gli accertamenti medici e i controlli eseguiti dai sanitari, l'uomo è stato dimesso nelle ore successive: gli esami, infatti, hanno dato esito negativo.
L'episodio arriva nelle stesse ore in cui Genova è stata letteralmente invasa dalle Penne nere arrivate da tutta Italia per l'Adunata nazionale. Tra canti, cori, momenti di festa e convivialità, la manifestazione si sta svolgendo in un clima sereno, nonostante l'ostilità di parte della popolazione e, in parte, anche del sindaco, Silvia Salis. Il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità e ai trasporti cittadini, ma al momento non si segnalano disagi rilevanti.