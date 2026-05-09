Genova, ricoperto di insulti da due teppisti e colto da malore: orrore contro l'Alpino

Ancora odio e insulti contro gli Alpini radunati a Genova. Un episodio inquietante: due ragazzi, un uomo e una donna, che a Brignole hanno aggredito una penna nera cardiopatica. L'uomo, 61 anni, è stato preso di mira mentre raggiungeva l'Adunata: i due giovani gli hanno urlato contro dandogli del "guerrafondaio", facendo degenerare rapidamente la situazione fino a che l'alpino è stato colto da un malore, per poi essere soccorso e trasportato in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, il 61enne si trovava insieme ad altri alpini quando la coppia, descritta come poco più che ventenne, avrebbe iniziato a insultarlo con violenza. Ne sarebbe nato un acceso alterco. A quel punto, complice anche una una patologia cardiaca, l'uomo si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra sotto gli occhi dei presenti. I due ragazzi, invece di fermarsi, si sarebbero allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce.