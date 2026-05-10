Ghisleri, un clamoroso report su Garlasco: crollerà anche la nuova inchiesta?

Il caso di Garlasco, tornato ciclicamente sotto i riflettori e diventato simbolo del difficile rapporto tra opinione pubblica e giustizia, negli ultimi giorni è diventato l'elemento di dibattito che più appassiona gli italiani.Un sondaggio di Alessandra Ghisleri su LaStampa, rivela che il 53,3% degli italiani è convinto che su questa vicenda non si arriverà mai a una verità assoluta, mentre solo il 21,1% ritiene che sia possibile raggiungerla o che lo sia già stata. Al di là dei numeri, colpisce la persistenza dell’attenzione: Garlasco non è più soltanto un omicidio irrisolto, ma un racconto collettivo, un enigma nazionale che resiste al tempo e continua ad alimentare dubbi e dibattiti.

Nel tempo i protagonisti sono diventati figure quasi simboliche. Chiara Poggi, la vittima, appare paradossalmente come la presenza più sfocata: la sua identità è stata progressivamente oscurata dal clamore delle indagini e delle contro-narrazioni.