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Ghisleri, un clamoroso report su Garlasco: crollerà anche la nuova inchiesta?

domenica 10 maggio 2026
&nbsp;Alessandra Ghisleri

 Alessandra Ghisleri

2' di lettura

Il caso di Garlasco, tornato ciclicamente sotto i riflettori e diventato simbolo del difficile rapporto tra opinione pubblica e giustizia, negli ultimi giorni è diventato l'elemento di dibattito che più appassiona gli italiani.Un sondaggio di Alessandra Ghisleri su LaStampa, rivela che il 53,3% degli italiani è convinto che su questa vicenda non si arriverà mai a una verità assoluta, mentre solo il 21,1% ritiene che sia possibile raggiungerla o che lo sia già stata. Al di là dei numeri, colpisce la persistenza dell’attenzione: Garlasco non è più soltanto un omicidio irrisolto, ma un racconto collettivo, un enigma nazionale che resiste al tempo e continua ad alimentare dubbi e dibattiti.

Nel tempo i protagonisti sono diventati figure quasi simboliche. Chiara Poggi, la vittima, appare paradossalmente come la presenza più sfocata: la sua identità è stata progressivamente oscurata dal clamore delle indagini e delle contro-narrazioni.

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Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva, resta al centro di un dibattito che la sentenza non ha spento. Accanto a loro si muovono altri nomi entrati nell’immaginario collettivo: Andrea Sempio, le gemelle Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi, ciascuno portatore di interrogativi, suggestioni e teorie alternative.A differenza di grandi cold case italiani come Emanuela Orlandi, Ustica o il caso Moro – intrisi di politica, servizi segreti e scenari internazionali – Garlasco colpisce proprio per la sua dimensione quotidiana e domestica. È una storia “vicina”, che potrebbe accadere nella casa accanto, ed è questa apparente normalità a renderla così inquietante e potente.In un’epoca di informazioni frammentate, come sottolinea Alessandra Ghisleri su La Stampa, il caso continua a vivere perché tiene aperto il dubbio: e se qualcosa fosse sfuggito?

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