Ghisleri, un clamoroso report su Garlasco: crollerà anche la nuova inchiesta?

Il caso di Garlasco, tornato ciclicamente sotto i riflettori e diventato simbolo del difficile rapporto tra opinione pubblica e giustizia, negli ultimi giorni è diventato l'elemento di dibattito che più appassiona gli italiani.Un sondaggio di Alessandra Ghisleri su LaStampa, rivela che il 53,3% degli italiani è convinto che su questa vicenda non si arriverà mai a una verità assoluta, mentre solo il 21,1% ritiene che sia possibile raggiungerla o che lo sia già stata. Al di là dei numeri, colpisce la persistenza dell’attenzione: Garlasco non è più soltanto un omicidio irrisolto, ma un racconto collettivo, un enigma nazionale che resiste al tempo e continua ad alimentare dubbi e dibattiti.
Nel tempo i protagonisti sono diventati figure quasi simboliche. Chiara Poggi, la vittima, appare paradossalmente come la presenza più sfocata: la sua identità è stata progressivamente oscurata dal clamore delle indagini e delle contro-narrazioni.
Garlasco, il report di Alessandra Ghisleri: ecco cosa non vogliono rivelare«Roma Capitale, vieni avanti. Io ti vedo!». Piero Chiambretti ha aperto così sabato scorso la terza s...
Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva, resta al centro di un dibattito che la sentenza non ha spento. Accanto a loro si muovono altri nomi entrati nell’immaginario collettivo: Andrea Sempio, le gemelle Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi, ciascuno portatore di interrogativi, suggestioni e teorie alternative.A differenza di grandi cold case italiani come Emanuela Orlandi, Ustica o il caso Moro – intrisi di politica, servizi segreti e scenari internazionali – Garlasco colpisce proprio per la sua dimensione quotidiana e domestica. È una storia “vicina”, che potrebbe accadere nella casa accanto, ed è questa apparente normalità a renderla così inquietante e potente.In un’epoca di informazioni frammentate, come sottolinea Alessandra Ghisleri su La Stampa, il caso continua a vivere perché tiene aperto il dubbio: e se qualcosa fosse sfuggito?