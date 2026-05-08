Pietracatella, la torta portata dalla zia: ricina, l'inchiesta cambia ancora rotta

Una torta portata a casa Di Vita nelle ore precedenti il giorno di Natale potrebbe segnare una svolta nelle indagini che riguardano la famiglia di Pietracatella , sopravvissuta all'avvelenamento da ricina. Gli ultimi accertamenti rivelano che una zia della famiglia avrebbe portato a casa una torta , che sarebbe stata mangiata anche dall'anziana madre di Di Vita, oltre che da altri familiari. Dunque, "non si può escludere che l'avvelenamento da ricina possa essere avvenuto il 24".

Nel frattempo, secondo quanto riportato da Repubblica, Gianni Di Vita e la figlia Alice avrebbero lasciato la casa della cugina Laura, dove avevano vissuto fino a pochi giorni fa. Tuttavia, il legale di famiglia Vittorino Facciolla assicura che il trasloco non ha niente a che vedere con le immagini: "Alice non poteva più vivere a Pietracatella, ha solo 19 anni e deve fare l’esame di Stato. Appena usciva di casa, veniva assediata dai giornalisti. Una pressione insopportabile, aggravata dal dolore che si porta dentro. Si sono trasferiti a Campobasso per cercare di trovare una tranquillità che hanno perduto nel loro paese. Non c’è nessun’altra ragione, né la volontà di prendere le distanze da Laura".

L'avvocato ha spiegato che papà Gianni vuole "proteggere" sua figlia già "molto provata" e "in condizioni psicologiche facilmente immaginabili". Altri interrogatori, sempre nell'ambito dell'inchiesta su mamma e figlia avvelenate con la ricina, sono in programma anche domani.