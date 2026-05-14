Andrea Sempio, Carmelo Abbate: "La prova che lo inchioda"

Abbate, ma secondo lei Sempio è colpevole? (Carmelo Abbate è un giornalista e opinionista che conosce la cronaca nera di questo Paese come pochi altri) «Dalle categorie “colpevolisti” o “innocentisti” cerco sempre di stare alla larga perché sono delle semplificazioni che presuppongono, in qualche modo, di “fare il tifo” in questioni in cui, secondo me, servirebbe un altro atteggiamento. Il mio modo di ragionare è diverso, mi chiedo: ci sono prove contro una persona oppure no?».

D’accordo, riformulo (come si dice appunto in tribunale). Secondo lei ci sono prove contro Andrea Sempio?

«Premetto che non ho ancora letto tutte le carte, ma da quello che ho visto finora sì, contro Sempio sono state raccolte delle prove solide. Sufficienti per poter chiedere un rinvio a giudizio e per arrivare in fondo alla vicenda».