Bordighera, bimba di 2 anni morta in casa: arrestata la mamma

di
lunedì 9 febbraio 2026
Una bambina di 2 anni è morta in casa a Bordighera, in Liguria. Ancora da chiarire le circostanze. Sul suo corpo sarebbero stati trovati dei lividi. Lividi che, secondo quanto raccontato dalla madre, sarebbero la conseguenza di una caduta. Intanto, gli investigatori della scientifica dei carabinieri hanno analizzato per ore ogni elemento utile all’interno della villetta in cui è avvenuta la tragedia. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, l'arresto della mamma della bimba con l'accusa di omicidio preterintenzionale.

Interrogata, la donna ha negato ogni responsabilità, spiegando che “la bimba è caduta nei giorni scorsi e stava bene”. Parole, le sue, che sarebbero in contrasto con quanto emerso dai primi esami del medico legale, da cui emergerebbero numerosi traumi volontari ed alcuni conseguenza di oggetti contundenti. Sul corpo, in particolare, sarebbero state riscontrate alcune ecchimosi. A smentire la sua ricostruzione ci sarebbe anche l’analisi dei video di alcune telecamere della zona che avrebbero registrato i sui suoi spostamenti.

A dare l’allarme sono stati i genitori stessi della piccola, che hanno altri due figli. Hanno chiamato il 118 raccontando di aver trovato la bambina che non respirava nel letto. I soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto, hanno constatato che la piccola aveva una crisi respiratoria. A quel punto sono intervenuti per rianimarla, ma la bimba è andata in arresto cardiaco e per lei non c'è stato nulla da fare. 

