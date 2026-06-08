Vigevano, trionfo del centrodestra nonostante Vannacci

Ribaltone a Vigevano (Pavia) durante lo spoglio al termine dei ballottaggi per le amministrative: se al primo turno la più votata era stata Rossella Buratti , candidata del centrosinistra sostenuta dall'intero campo largo, con dieci punti in più rispetto al candidato del centrodestra Paolo Previde Massara, appoggiato da Forza Italia e Lab 27029; adesso invece quest'ultimo ha superato l'avversaria con il 57,3% dei voti ed è diventato ufficialmente il nuovo sindaco. La città, dunque, resta governata dal centrodestra, così come accade dal 2000.

"Mentre in molti continuano a sprecare fiato, mercoledì 10 giugno sarò ospite del programma Otto e Me...

Per quanto riguarda gli altri partiti del centrodestra, Lega e Noi Moderati avevano deciso di lasciare libertà di voto ai loro elettori. "Il nostro invito è di valutare il 'male minore' per Vigevano", aveva commentato Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, nominato commissario provinciale del Carroccio dopo la sconfitta al primo turno. Fratelli d'Italia invece si era schierata pubblicamente a favore di Previde Massara: "Con lui condividiamo alcune priorità programmatiche fondamentali per il futuro della città, a partire dalla sicurezza".