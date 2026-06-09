Estate 2026, la spiaggia più economica d'Italia: dove si trova, quanto costa

La destinazione con spiagge più economiche? Lignano. Stando all'indagine annuale di Altroconsumo - che prende in considerazione il costo medio settimanale delle prime quattro file per un ombrellone e due lettini dal 2 all'8 agosto - nella località della provincia di Udine si spendono in media 157 euro. A seguire ci sono Rimini con 158 euro e Senigallia con 159 euro, entrambe caratterizzate da tariffe molto simili. Restano sotto la soglia dei 200 euro anche Anzio, con una spesa media di 179 euro, e Palinuro, dove il costo è di 188 euro.

Tra le spiagge più costose si conferma Alassio. Per una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini la spesa media raggiunge infatti i 368 euro. L’indagine mostra anche i rincari particolarmente evidenti di alcune destinazioni: gli aumenti più elevati si registrano a Taormina-Giardini Naxos, dove i prezzi crescono fino al 16% rispetto al 2025, e ad Alghero, che segna un incremento del 14%.