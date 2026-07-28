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Conegliano, "sequestrati, denudati e picchiati dal branco": orrore sui 14enni

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martedì 28 luglio 2026
Conegliano, "sequestrati, denudati e picchiati dal branco": orrore sui 14enni

2' di lettura

 Due gemellini di 14 anni sono stati sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un branco di dieci adolescenti di cui la maggior parte minorenni. Lo riporta il Gazzettino. A quanto raccontano i genitori, i ragazzi sarebbero stati attirati con una trappola, portati in una proprietà isolata, rapinati del cellulare e dei soldi che avevano in tasca, fatti spogliare e picchiati più volte. Alla base della violentissima aggressione, vi sarebbe la convinzione da parte del gruppo che i gemelli avevano fatto la "spia" su un imbrattamento.

L'incubo sarebbe durato circa quattro ore ed è stato ripreso in video con un cellulare. "Deve pagare per aver fatto la spia", si sente dire dai giovani nel filmato, mentre uno dei due ragazzini, seminudo, viene spintonato sotto il getto dell'impianto di irrigazione. A inoltrare il video alla mamma, stando a quanto afferma lei stessa, sarebbe stato un 11enne, non con l'intento di denunciare l'accaduto, ma per divertimento. "I miei figli in lacrime e loro a seviziarli. Non capisco come possano esserci ragazzi così giovani con questa crudeltà nell'animo, con il cuore così vuoto", afferma la mamma.

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"Quando abbiamo visto il video ci siamo resi conto della gravità della situazione. Non era solo una bravata, c'era una crudeltà nel continuare anche davanti alla loro sofferenza", afferma la madre. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri, consegnando anche i video e le chat in cui il gruppo invita uno dei ragazzini al parco, minacciandolo di picchiarlo se non l'avrebbe fatto.

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