Pietracatella, sequestrati 70 alimenti: ricina, la soluzione del giallo sta nel freezer?

Nel piccolo comune molisano di Pietracatella, la vicenda che ha sconvolto la comunità continua ad allargarsi. Sono infatti circa settanta gli alimenti attualmente sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di madre e figlia, avvenuta nei giorni di Natale e collegata a un sospetto avvelenamento da ricina, una delle tossine naturali più potenti conosciute. Si tratta di prodotti alimentari di diversa natura: cibi fatti in casa, preparazioni artigianali e alimenti confezionati di varie marche, conservati nei freezer delle abitazioni coinvolte nell’indagine.

Un insieme eterogeneo di campioni che gli inquirenti ritengono fondamentale per ricostruire con precisione le ultime fasi prima del decesso delle due donne. Già nelle settimane successive ai fatti, a gennaio, erano stati prelevati e analizzati diversi campioni di alimenti, affidati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise. Quelle prime analisi, però, non sono bastate a chiudere il caso, che resta ancora avvolto nel mistero. Ora il fascicolo si arricchisce di un nuovo passaggio investigativo: i campioni più recenti saranno sottoposti a ulteriori esami da parte di consulenti italiani e tedeschi, chiamati a verificare l’eventuale presenza di tracce di ricina nei cibi sequestrati.