Garlasco, la bomba di De Rensis: "Cosa vi riveleranno a settembre"

"Il mese di settembre potrebbe arricchire le indagini con le consulenze, poi vedremo, ma potrebbe essere un mese portatore di elementi. Mi interesso di Alberto, cerco di essere delicato quando si parla dell’indagato, il mio compito e quello della mia collega è quello di riuscire a dimostrare l’innocenza di Alberto. Noi non siamo accusatori di Sempio, sono due percorsi paralleli, ma quando sento giustamente alcuni suoi colleghi che parlano di garantismo con grande fervore io sono d’accordo, ma purtroppo nel 2007 non l’ho sentito, ed ero telespettatore. Ho fatto un lavoro di ricerca abbastanza accurata, ho recuperato i servizi di tutti i telegiornali e di quotidiani nazionali, ho visto i titoli del giorno in cui Alberto è stato fermato, ho risentito i servizi giornalistici, ma non ho visto garantismo e cautela, e io vivo sul pianeta Terra. Se qualche extraterrestre dovesse averla vista, sarei grato se me la facesse vedere, io non l’ho vista, tranne sporadiche voci, che sono rimaste per anni sporadiche", sono state le parole precise di De Rensis.