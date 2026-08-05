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Garlasco, la bomba di De Rensis: "Cosa vi riveleranno a settembre"

mercoledì 5 agosto 2026
Garlasco, la bomba di De Rensis: "Cosa vi riveleranno a settembre"

2' di lettura

I colpi di scena sul caso Garlasco potrebbero non essere finiti. Ad annunciarlo, ospite di Filorosso, Antonio De Rensis. L'avvocato di Alberto Stasi spiega come a settembre, più precisamente il 28 potrebbero arrivare novità. Entro tale data i pm valuteranno se chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone sull’omicidio di Garlasco. Nel programma di Rai 3 il legale ha voluto rispondere a chi ha sempre definito l’atteggiamento di Stasi un “iceberg” o da “robot inespressivo“: “Dobbiamo ricordare che il carabiniere Narcisi – che è colui che accoglie Stasi – ha detto di averlo visto in uno stato di fortissima agitazione“.

Da qui la rivelazione: "Io attendo con grande fiducia il mese di settembre. Siccome c’è gente che registra ogni sillaba di quello che dico – e poi dice, ‘l’avvocato di Stasi ha detto questa cosa’ – allora io mi espongo e attendo questo settembre, che a mio modesto avviso ci porterà tante novità riferite al 2007".

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"Il mese di settembre potrebbe arricchire le indagini con le consulenze, poi vedremo, ma potrebbe essere un mese portatore di elementi. Mi interesso di Alberto, cerco di essere delicato quando si parla dell’indagato, il mio compito e quello della mia collega è quello di riuscire a dimostrare l’innocenza di Alberto. Noi non siamo accusatori di Sempio, sono due percorsi paralleli, ma quando sento giustamente alcuni suoi colleghi che parlano di garantismo con grande fervore io sono d’accordo, ma purtroppo nel 2007 non l’ho sentito, ed ero telespettatore. Ho fatto un lavoro di ricerca abbastanza accurata, ho recuperato i servizi di tutti i telegiornali e di quotidiani nazionali, ho visto i titoli del giorno in cui Alberto è stato fermato, ho risentito i servizi giornalistici, ma non ho visto garantismo e cautela, e io vivo sul pianeta Terra. Se qualche extraterrestre dovesse averla vista, sarei grato se me la facesse vedere, io non l’ho vista, tranne sporadiche voci, che sono rimaste per anni sporadiche", sono state le parole precise di De Rensis.

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