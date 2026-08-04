Garlasco, 28 settembre: il giorno del rinvio a giudizio? Andrea Sempio trema

Intanto - come rivelato dal Tg1 - stanno per essere depositate quattro nuove consulenze contro il 38enne. Tra queste quella che riguarda la compatibilità tra il piede di Sempio e l’impronta di scarpa trovata sulla scena del crimine. E quella che ha il compito di valutare la sua personalità e la sua eventuale pericolosità sociale. Eppure secondo la difesa - in merito al Dna trovato sotto le unghie della vittima - non ci sarebbe la prova di un contatto diretto tra Chiara e Sempio durante una colluttazione.