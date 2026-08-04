Garlasco, 28 settembre: il giorno del rinvio a giudizio? Andrea Sempio trema

Le sorti di Andrea Sempio ruotano attorno alla data del 28 settembre. Per quel giorno è prevista la chiusura delle indagini preliminari sul nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La Procura dovrà infatti decidere se chiedere l’archiviazione oppure procedere con una richiesta di rinvio a giudizio. In quest’ultimo caso sarà il gip a valutare l’eventuale apertura del processo.
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Intanto - come rivelato dal Tg1 - stanno per essere depositate quattro nuove consulenze contro il 38enne. Tra queste quella che riguarda la compatibilità tra il piede di Sempio e l’impronta di scarpa trovata sulla scena del crimine. E quella che ha il compito di valutare la sua personalità e la sua eventuale pericolosità sociale. Eppure secondo la difesa - in merito al Dna trovato sotto le unghie della vittima - non ci sarebbe la prova di un contatto diretto tra Chiara e Sempio durante una colluttazione.
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L’ipotesi sostenuta dai consulenti è che il materiale genetico possa essere stato trasferito indirettamente, attraverso un oggetto toccato in precedenza dal ragazzo, che frequentava la famiglia Poggi perché amico del fratello della vittima, Marco. Non solo, perché gli avvocati del 38enne sostengono che il piede di Sempio avrebbe una larghezza compresa tra 11,5 e 12 centimetri, mentre l’impronta trovata nella villetta sarebbe stata misurata intorno ai 9,5 centimetri. Insomma, a questo punto non resta che aspettare il 28 settembre.