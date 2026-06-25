Camaiore, Mirko "voleva cambiare sesso": cosa c'è dietro l'orrore del padre killer

"Mi sono liberato di loro". Queste le parole che Piero Moriconi avrebbe detto a parenti e vicini dopo aver ucciso a colpi di fucile la moglie, Kety Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Il movente dietro il duplice omicidio, consumatosi ieri, 24 giugno, in Versilia, nella frazione collinare di Pieve di Camaiore, sarebbe da ricercare nell'incapacità dell'uomo di accettare l'omosessualità del figlio che, tra l'altro, secondo il Corriere, aveva confidato agli amici più stretti il desiderio di cambiare sesso.

Come emerge dalle indagini, coordinate dalla Procura di Lucca, gli scontri tra Mirko e il padre andavano avanti da tempo: il giovane aveva più volte espresso pubblicamente il forte disagio per la totale mancanza di accettazione da parte del papà. Tra i tanti pensieri pubblicati da Mirko sui social, ad attirare particolarmente l'attenzione è il post del 12 ottobre 2022, in cui il ragazzo scriveva: "Ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay". L'uomo, 63 anni, è stato arrestato.