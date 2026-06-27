Meteo, crollo termico di 10 gradi: ecco dove e quando finisce il caldo infernale

La Toscana sta attraversando una delle ondate di calore più estreme degli ultimi decenni. Tra sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 si registra il picco dell’ondata di caldo africano, con temperature che hanno toccato valori record per il mese di giugno. Secondo il Consorzio Lamma e il Centro Meteo Toscana, nell’entroterra pisano, fiorentino e pratese si potranno raggiungere i 41-42 gradi sabato 27, mentre domenica 28 le massime resteranno vicine ai 40 gradi anche in Maremma, Senese e Aretino. Si tratta, come riporta ilTirreno, di una situazione storica: "Questa ondata di caldo ha riscritto e riscriverà i record di caldo registrati negli ultimi secoli in Europa", sottolineano gli esperti.

Tuttavia, all’orizzonte si profila finalmente un cambio significativo. Il Lamma conferma l’arrivo di un cambiamento di circolazione tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, che porrà fine alla più lunga ondata di calore mai registrata in Toscana a giugno. L’aria rovente di origine nordafricana verrà sostituita da correnti più fresche.Giovedì 2 luglio è previsto un calo termico anche di 8-10 gradi rispetto ai valori attuali. Le temperature massime potrebbero scendere verso i 31-33 gradi, valori più vicini alla media stagionale e decisamente più sopportabili.Il passaggio d’aria potrebbe essere accompagnato da instabilità, con il rischio di un veloce break temporalesco, soprattutto mercoledì 1 luglio. Il mare, ormai prossimo ai 30 gradi (5 gradi sopra la media), favorisce infatti fenomeni intensi e localizzati.Dopo giorni di caldo record, la Toscana si prepara quindi a un sollievo importante, anche se temporaneo.