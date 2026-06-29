Luigi Cavallari, "Maledetto": le voci choc sul lago dove è sparito il marito della Roccella

Le ricerche di Luigi Cavallari, scomparso dopo un tuffo nel lago di Vico, proseguono senza sosta, ma con il passare delle ore cresce il timore che ritrovarne il corpo possa richiedere molto tempo. Mentre i sommozzatori e le forze dell'ordine perlustrano le acque, gli abitanti della zona osservano con apprensione, consapevoli delle insidie di un lago che negli ultimi quindici anni ha già causato sei vittime.

Chi conosce bene il bacino spiega che il fondale, caratterizzato da fitta vegetazione, profondi canaloni e forti correnti, rende estremamente difficili le operazioni di recupero. Secondo volontari e pescatori locali, i corpi possono rimanere intrappolati sott'acqua per giorni o addirittura mesi, riaffiorando solo in particolari condizioni. Per questo molti sono scettici sulla possibilità di un ritrovamento rapido, nonostante l'impiego di tecnologie avanzate.