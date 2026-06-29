Como, tunisino aggredisce gli agenti e sfascia la volante

Immigrato fuori controllo. Disturba gli altri presenti alla mensa dei poveri e poi aggredisce gli agenti di polizia. Per questo motivo è stato arrestato un uomo di 28 anni di origine tunisina con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, che ieri sera ha importunato i volontari e gli avventori della mensa di via Don Guanella a Como, e ha poi aggredito i poliziotti intervenuti a riportare la calma.
L'uomo stava tenendo un comportamento molesto nei confronti di un volontario del servizio. Segnalato il comportamento alle forze dell'ordine, gli agenti giunti sul posto hanno invitato l'uomo a mantenere un comportamento corretto nei confronti della struttura e del personale volontario presente. Per tutta risposta il tunisino si è avventato prima contro uno degli operatori, facendolo cadere a terra, e poi contro l'altro, provocandogli una contusione al polso destro.
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L'aggressore è stato bloccato e portato in Questura. Durante il tragitto, a bordo dell'autovettura di servizio, il ragazzo ha continuato ad avere un comportamento violento, danneggiando un finestrino dell'auto di servizio. Una volta in Questura, sul conto del fermato sono emersi diversi precedenti di polizia. L'uomo è stato, pertanto, arrestato per danneggiamento aggravato, oltre che per oltraggio, violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.