Como, tunisino aggredisce gli agenti e sfascia la volante

Immigrato fuori controllo. Disturba gli altri presenti alla mensa dei poveri e poi aggredisce gli agenti di polizia. Per questo motivo è stato arrestato un uomo di 28 anni di origine tunisina con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, che ieri sera ha importunato i volontari e gli avventori della mensa di via Don Guanella a Como, e ha poi aggredito i poliziotti intervenuti a riportare la calma.

L'uomo stava tenendo un comportamento molesto nei confronti di un volontario del servizio. Segnalato il comportamento alle forze dell'ordine, gli agenti giunti sul posto hanno invitato l'uomo a mantenere un comportamento corretto nei confronti della struttura e del personale volontario presente. Per tutta risposta il tunisino si è avventato prima contro uno degli operatori, facendolo cadere a terra, e poi contro l'altro, provocandogli una contusione al polso destro.