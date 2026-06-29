Bologna, dramma dopo il concerto di Max Pezzali: schiacciata da due bus

È ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 28 giugno all’esterno dello stadio Dall’Ara, al termine del concerto di Max Pezzali. L’episodio si è verificato in via Andrea Costa, durante le fasi di deflusso del pubblico. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, due autobus Tper erano incolonnati in fermata in direzione centro, in attesa di caricare i numerosi spettatori in uscita dallo stadio.

Per cause ancora in corso di accertamento, il secondo autobus avrebbe improvvisamente avanzato, schiacciando la donna che si trovava a piedi tra i due mezzi e comprimendola contro il bus che la precedeva. La 57enne è stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove resta ricoverata con prognosi riservata.

Durante la stessa serata, complice l’elevato afflusso di pubblico e le alte temperature, si sono verificati anche diversi malori tra gli spettatori, tutti assistiti sul posto da sanitari e forze dell’ordine. Il concerto di Max Pezzali, inserito nel tour “Max Forever Gli anni d’oro”, ha richiamato migliaia di persone allo stadio Dall’Ara, confermando il grande successo del tour estivo dell’artista.