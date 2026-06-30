Giulia travolta e uccisa a 15 anni da uno scooter, "non la conoscevo ma le ho tenuto la mano"

È stata travolta a 15 anni da una moto che stava impennando Giulia Scimone, una ragazzina con una grande passione per l'equitazione. Lo scooter l’ha presa in pieno facendole fare un volo di 10 metri e scaraventandola sull’asfalto davanti alla casa dei nonni a Torre Faro, Messina. A bordo del mezzo che ha provocato l'incidente un 20enne, che andava a forte velocità e che a un certo punto ha perso il controllo della moto. La 15enne non è morta sul colpo, ma è rimasta a terra qualche minuto in attesa dei soccorsi. A tenerle la mano in quei momenti concitati è stata una coetanea, una sconosciuta che poi si è scoperto avesse il suo stesso nome e la sua stessa età.

La testimone avrebbe stretto Giulia a sé per diverso tempo prima dell'arrivo del 118. Lo ha raccontato lei stessa in una lettera pubblicata sui social: "Non so quale fosse il tuo sogno più grande, cosa stessi studiando, quale canzone ascoltassi in macchina o quale fosse il tuo posto preferito nel mondo. So solo che avevi la mia stessa età. E il mio stesso nome. Fino a poche ore fa stavi vivendo una serata qualunque con le tue amiche. Il destino ha deciso diversamente".