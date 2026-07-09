Sondaggi, Luigi Crespi smonta la sinistra: "Meloni, un caso unico in Europa"

Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, Luigi Crespi ha commentato l'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. La rilevazione dà Fratelli d'Italia stabilmente in testa, con il 27,1 per cento, seguita dal Partito Democratico al 21,5 per cento e dal Movimento 5 Stelle al 13,1 per cento. Più indietro Forza Italia (7,4%), Lega (5,6%) e Avs (6,5%). Costante la crescita di Futuro Nazionale che si attesta al 6 per cento.

Interrogato da Parenzo su questi numeri, Crespi ha risposto così: "Qui c'è un campo largo più largo di quello che abbiamo visto ieri. Qui c'è dentro anche Italia Viva. Io se fossi in Swg forse la toglierei, darei una visione dei quattro partiti". Ma il punto centrale è un altro: "Il tema è che questo sondaggio, che è un sondaggio altamente credibile, di un istituto serio, indica una cosa diversa da quella che tu dici (Parenzo aveva parlato della competitività del centrosinistra, ndr): l'analisi che io ne tiro fuori è un'analisi completamente diversa. Tutti i sondaggi danno questo scenario: c'è una forza, che è quella di Vannacci, che sta crescendo, però da quattro o cinque anni Fratelli d'Italia è il primo partito italiano ed è l'unico caso europeo".