Teramo, il nipote le lancia un piatto e lei lo accoltella: la cena in famiglia degenera in rissa

Una cena in famiglia degenera in rissa a Teramo: la lite è avvenuta tra zia e nipote. Il primo ad aggredire sarebbe stato il giovane, 22 anni, e la donna avrebbe reagito accoltellandolo al torace. Ora il ragazzo, che avrebbe un polmone perforato, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 17 luglio, nell'abitazione dei nonni, entrambi presenti durante l'aggressione.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita alla testa con un piatto di ceramica, riportando una vasta ferita lacero contusa. Il padre della donna, nonché nonno del giovane, nel tentativo di difendere la figlia durante l'aggressione, sarebbe caduto a terra fratturandosi un femore. Ad assistere alla terribile scena anche l'anziana nonna, che avrebbe cercato inutilmente di fermare il nipote colpendolo con il proprio bastone.
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Subito dopo la coltellata ricevuta dalla zia, il 22enne avrebbe tentato la fuga a bordo di uno scooter. Dopo pochi metri, però, sarebbe svenuto in strada a causa dell'emorragia in corso. A quel punto è stato soccorso dal 118. Sia i nonni che zia e nipote sarebbero ricoverati ora all'ospedale di Teramo. Nella casa in cui è avvenuta l'aggressione sono giunti poi i carabinieri, che hanno sequestrato due coltelli, tra cui quello insanguinato che la stessa zia avrebbe fatto ritrovare in giardino dopo averlo gettato dalla finestra.