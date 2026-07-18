Pescara, "documenti prego": vigile preso a calci e pugni, chi finisce in manette

Insulta un agente di polizia locale senza motivo e poi, alal richiesta dei documenti, impazzisce e inizia a colpire il vigile con calci e pugni. È successo oggi, sabato 18 luglio, nel centro di Pescara, nella zona di piazza della Repubblica. L'agente era impegnato nel pattugliamento a piedi dell'area quando ha notato un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo l'aggressione, sul posto sono intervenuti i colleghi della locale, la polizia di Stato e i carabinieri, che hanno fatto una certa fatica a contenere e poi accompagnare in Questura l'aggressore.

Dopo gli accertamenti di rito, per l'uomo è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: rimarrà nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per lunedì 20. L'agente aggredito è stato invece accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.