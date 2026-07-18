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Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina: l'ennesimo caso

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sabato 18 luglio 2026
Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina: l'ennesimo caso

2' di lettura

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, località balneare sul litorale ravennate, per circostanze ancora al vaglio. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. In quel momento la piscina sarebbe stata chiusa al pubblico per la pausa pranzo e quindi non presidiata da un bagnino. "Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città", ha scritto sui social il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti. "Un momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell'intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari", ha sottolineato il primo cittadino. 

Soltanto ieri, venerdì 17 luglio, è morta all'ospedale Gaslini di Genova la piccola Alice, 11 anni, rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Un episodio simile, inoltre, era capitato la scorsa Pasqua a un ragazzino di 12 anni, risucchiato dal meccanismo di una vasca idromassaggio in un hotel a Pennabilli, nel Riminese. 

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