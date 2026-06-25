Camaiore, il papà killer ai pm: "Mirko violento, mia moglie mi picchiava"

Ha trascorso la notte nel carcere di Lucca, Piero Moriconi, 63 anni, il muratore che ieri pomeriggio ha ucciso sparando con il fucile da caccia la moglie Kety Andreoni, 51 anni, ed il figlio Mirko Moriconi, 24 anni. L'omicida ieri sera è stato sottoposto a fermo di pg per il duplice omicidio dei familiari. I carabinieri lo hanno sentito, poi lo hanno trasferito dalla caserma di Camaiore al penitenziario. Gli accertamenti sono coordinati dal pm Elena Leone. Nel corso delle ore si sono confermati problemi nel contesto familiare in corso da diverso tempo, a partire dal fatto che Piero Moriconi non accettava l'omosessualità del figlio.

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Il giovane lavorava come cameriere e amava fare il cantante amatoriale. La mamma, in qualche modo, si era schierata dalla parte del figlio, con le sue scelte - così viene ricostruito - ma col tempo ci sarebbero stati sempre più attriti e conflitti fra i tre. Una tensione culminata ieri pomeriggio nel duplice omicidio. Mentre aspettava di essere arrestato, l'uomo avrebbe detto ai parenti - arrivati sentendo gli spari - "Mi sono liberato" come a volersi giustificare con loro che il suo livello di sopportazione aveva superato la guardia.

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Le parole, sconvolgenti, dell'uomo ai pm confermano questa ricostruzione. "L'ho fatto perché andava fatto", ha ribadito il 63enne sostenendo che alla base della discussione sfociata in tragedia ci fossero i soldi: "Mio figlio non faceva altro che chiedermi soldi. E allora a quel punto ho preso il fucile e ho sparato a tutti e due". L'avvocato di Moriconi sottolinea come "la situazione familiare del mio cliente era insostenibile da anni".

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