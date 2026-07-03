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Lido di Camaiore, 80enne massacra la moglie ricoverata in ospedale. Poi il gesto estremo

venerdì 3 luglio 2026
Lido di Camaiore, 80enne massacra la moglie ricoverata in ospedale. Poi il gesto estremo

1' di lettura

Orrore all'ospedale Versilia a Lido di Camaiore. Nella mattinata di venerdì 3 luglio, intorno alle 11.45, un uomo ottantenne ha ucciso a coltellate l'ex moglie. La donna, di 67 anni, era ricoverata in gravi condizioni al nosocomio dove l'uomo si recava a trovarla regolarmente. L'80enne si è poi tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario. Sul posto intervenuta la polizia.

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Da quanto riporta l'Ansa la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Il personale del 118 intervenuto ha cercato di rianimare sia la 67enne che l'ex marito ma non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso della coppia. Sull'episodio indaga la polizia di Viareggio che sta cercando di ricostruire nel dettaglio l'accaduto.

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