Fakir, a Filorosso spunta un video inedito: manifestanti zittiti?

È Filorosso, il programma di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, a mostrare in anteprima un video di Abderrahim Fakir. Stando all'anticipazione l'uomo, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, è a terra, non ha ancora perso i sensi e il suo volto è sporco di sangue. Attorno a lui si vedono almeno tre persone che lo trattengono, tra le quali l'agente di polizia che indossa la bodycam. Il filmato, registrato dalla bodycam di uno degli agenti intervenuti nel quartiere Pilastro, documenta una delle fasi cruciali dell'intervento delle forze dell'ordine.

Fakir, la manifestazione è una piazzata anti-governo Il pugno chiuso alzato verso il cielo, il minuto di silenzio in ginocchio e poi il coro che attraversa il Pilastro: &ldq...

"L'esclusivo documento video - si legge sempre su Instagram dove è stato anticipato quanto andrà in onda lunedì 27 luglio - sarà al centro dell'approfondimento che analizzerà il caso attraverso immagini, testimonianze e ricostruzioni". Al centro proprio la macchia rossa apparsa in un altro frame. Poche ore prima infatti un fotogramma diffuso dal Tg1 mostrava in esclusiva la mano dell'agente che afferra la maglia del 42enne e una macchia di sangue sulla nuca di Fakir.

Fakir "ha morso la gamba al poliziotto. Poi...": la verità nascosta su Bologna È che ormai tutto fa polemica. Un’immagine (magari estrapolata da un video più complesso), un elemen...