No-Tav, campeggio vietato in Val di Susa. Ma il movimento disobbedisce al prefetto di Torino

Con un foglio affisso poco distante dal presidio No-Tav di San Giuliano, viene comunicato il divieto di "campeggio libero" nell'intero territorio dei Comuni di Susa e di Bussoleno "dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio e sino alle 7 di lunedì 3 agosto". Il campeggio "non è annullato", rilancia il Movimento sui propri social, dando appuntamento a Venaus dove "montare tutti insieme" le tende. Si profila dunque un nuovo tesissimo braccio di ferro tra le autorità e gli antagonisti dopo lo scorso weekend di violenze e a aggressioni alle forze dell'ordine. Nell'ordinanza del prefetto di Torino Donato Cafagna, viene evidenziato che a partire da oggi "giovedì 30 luglio e fino al 2 agosto", nel Comune di Susa "promossa da aderenti al Movimento No-Tav unitamente a esponenti dell'ex Centro Sociale Askatasuna", ci sarà l'iniziativa "campeggio della Piana" con un campeggio liberto "itinerante" a Tradurivi, Coldimosso e San Giuliano del Comune di Susa e a Santa Petronilla nel Comune di Bussoleno.

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Nella giornata di ieri, ricostruisce l'ordinanza prefettizia, il questore di Torino, Massimo Gambino, ha evidenziato che anche il campeggio nella Piana di Susa potrebbe "costituire un avamposto" per ulteriori attacchi ai cantieri Tav, dopo quelli che si sono verificati lo scorso sabato 25 luglio a Chiomonte. Le azioni "poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento No Tav" "sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere". In altre parole: un'altra guerriglia è in vista. Anche per questo, una seconda ordinanza vieta, dalle 8 di oggi, di "detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura nei territori dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero, Susa". Infine, una terza ordinanza vieta l'accesso a piedi, in forma organizzata, a strade, parcheggi, aree campestri e sentieri che si trovano nei pressi dei cantieri Tav nei comuni di Susa e Giaglione e di Chiomonte.

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