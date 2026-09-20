Cuneo, spara e uccide il ladro nel cortile di casa: indagato per omicidio

È indagato per omicidio l'uomo, un autotrasportatore di 35 anni, che nel cuneese ha sparato e ucciso con un colpo di pistola un uomo che si era introdotto nel cortile della sua cascina insieme ad altre persone, poi scappate, in un tentativo di furto. Secondo quanto ricostruito finora il trentacinquenne proprietario della cascina, tale Roberto Mollo, nella notte ha sentito dei rumori provenire dall'esterno e ha sorpreso il gruppo di uomini esplodendo un colpo di pistola, una semiautomatica regolarmente detenuta, che ha raggiunto la vittima, un uomo del'Est di 35-40 anni. Il proprietario ha poi chiamato i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno provato a rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare. Il trentacinquenne è stato ascoltato dai carabinieri e dal pm della procura di Asti.

"Siamo sconvolti, non era mai successa una cosa del genere, in paese è successo qualche furto ogni tanto ma mai qualcosa di grave. Siamo tutti un po' scossi". Così ai giornalisti Michele Lusso, il sindaco di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. "È una bravissima persona" che "dedica tutto il suo tempo al lavoro, lavora sempre - ha detto il primo cittadino -. Mi stupisco di una reazione del genere".