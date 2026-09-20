Garlasco, "indegno linciaggio": il legale di Venditti demolisce l'Anm

Il caso di Garlasco, nell'ultima settimana, ha visto l'archiviazione di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. E dopo l'assoluzione il legale di Venditti, Domenico Aiello, ha picchiato durissimo contro le toghe dell'Anm.

Al centro dello scontro, le dichiarazioni del presidente dell'Associazione nazionale magistrati di Brescia, Andrea Gaboardi, che aveva difeso l'operato delle due magistrate impegnate nell'indagine. "indecorosi nella vicenda Venditti, sono solo gli attacchi scomposti e offensivi rivolti, ben oltre la legittima critica, a due magistrate che si sono limitate, con scrupolo e acribia, a svolgere il loro lavoro".

Parole a cui Aiello ha replicato contestando le modalità d'indagine. "Un cittadino di 70 anni, incensurato – non parliamo di un magistrato in pensione – avrebbe meritato modi e tempi diversi, tanto più a fronte di un’ipotesi di corruzione gravissima nella quale non era stata nemmeno individuata la figura del corruttore".