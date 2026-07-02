Prato, trovato morto in cella prima di incontrare il pm: il caso che scuote l'Italia

La procura di Prato ha aperto un fascicolo sulla morte di Dennis Antonio Rodriguez Matute, 26 anni, originario dell'Honduras, trovato morto nel letto della cella del carcere della città toscana nel giorno in cui avrebbe dovuto essere ascoltato per riferire sulle presunte violenze che sosteneva di aver subito durante il suo arresto. Il giovane era stato arrestato lo scorso 12 maggio con l'accusa di concorso in tentato omicidio, insieme a un minorenne italiano, nell'ambito dell'inchiesta sull'accoltellamento di Jacopo Cerbai, 23 anni, cameriere del ristorante 'Casa Targi', gravemente ferito da una coltellata al cuore mentre cercava di difendere la titolare del locale da una tentata rapina avvenuta in piazza Mercatale.
Secondo quanto ha comunicato il procuratore Luca Tescaroli, il fascicolo aperto ipotizza il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Il decesso del 26enne potrebbe essere collegato all'assunzione di droghe. Lo stesso procuratore ha reso noto che anche pochi giorni fa, domenica 28 giugno, sono stati sequestrati nel carcere di Prato a un detenuto nella quarta sezione un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e circa 20 grammi di cocaina. La causa esatta della morte del 26enne dovrebbe essere chiarita dall'esame autoptico ma il sospetto è che il 26enne abbia accusato un 'arresto cardiaco' - così è riportato nel primo referto - durante il sonno.
Torino, aggredisce due donne in poche ore: nordafricano semina il panicoLa Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero - un nordafricano - per violenza sessuale e rapina. Gli agenti d...
"Ieri - racconta il suo avvocato Simone Valenti all'Ansa - mi ha detto che di mattina era svenuto per un malore, ma che in quel momento stava bene. Mi ha riferito di non aver mai assunto droga in carcere". Valenti ha ricevuto l'incarico dal 26enne solo pochi giorni fa. "Mi è sembrato lucido, mi ha detto di star bene. Non era apparso preoccupato. Mi ha solo detto di avere un grumo di sangue in testa. Non ho ben capito a cosa si riferisse, ma certamente a qualcosa di pregresso". Rodriguez Matute aveva la mandibola fratturata, una condizione che il giovane - riferendolo ai medici al momento dell'ingresso in carcere - avrebbe legato alle fasi dell'arresto e alle presunte botte subite dalle forze dell'ordine in quella fase. Circostanza che era stata trasmessa alla magistratura e sulla quale la procura aveva avviato gli accertamenti.