Prato, trovato morto in cella prima di incontrare il pm: il caso che scuote l'Italia

Secondo quanto ha comunicato il procuratore Luca Tescaroli , il fascicolo aperto ipotizza il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Il decesso del 26enne potrebbe essere collegato all'assunzione di droghe. Lo stesso procuratore ha reso noto che anche pochi giorni fa, domenica 28 giugno, sono stati sequestrati nel carcere di Prato a un detenuto nella quarta sezione un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e circa 20 grammi di cocaina. La causa esatta della morte del 26enne dovrebbe essere chiarita dall'esame autoptico ma il sospetto è che il 26enne abbia accusato un 'arresto cardiaco' - così è riportato nel primo referto - durante il sonno.

"Ieri - racconta il suo avvocato Simone Valenti all'Ansa - mi ha detto che di mattina era svenuto per un malore, ma che in quel momento stava bene. Mi ha riferito di non aver mai assunto droga in carcere". Valenti ha ricevuto l'incarico dal 26enne solo pochi giorni fa. "Mi è sembrato lucido, mi ha detto di star bene. Non era apparso preoccupato. Mi ha solo detto di avere un grumo di sangue in testa. Non ho ben capito a cosa si riferisse, ma certamente a qualcosa di pregresso". Rodriguez Matute aveva la mandibola fratturata, una condizione che il giovane - riferendolo ai medici al momento dell'ingresso in carcere - avrebbe legato alle fasi dell'arresto e alle presunte botte subite dalle forze dell'ordine in quella fase. Circostanza che era stata trasmessa alla magistratura e sulla quale la procura aveva avviato gli accertamenti.