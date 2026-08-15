Friuli, intossicati dopo la pasta tonno e formaggio: Ferragosto da incubo al campo estivo

Ferragosto da incubo per 50 scout a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia, e la colpa sarebbe tutta di una pasta al tonno e formaggio. Il gruppo, formato da minorenni, ha accusato improvvisi e forti sintomi di nausea e vomito, probabilmente dovuti a un'intossicazione alimentare. Dopo che è stato lanciato l'allarme, la centrale operativa Sores Fvg ha inviato tempestivamente sul posto diversi mezzi di soccorso.
I carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno cercando di ricostruire, insieme agli accompagnatori adulti, le cause dell'intossicazione. Stando alle prime testimonianze dei capi gruppo, l’unico alimento condiviso da tutti durante il pranzo era stato un piatto di pasta con tonno e formaggio. Al momento, comunque, nessuno dei ragazzi è in condizioni gravi. Nel frattempo sul posto è stato attrezzato un campo base dove viene fatto un triage per stabilire le priorità di intervento.
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I giovani pazienti sono stati sistemati in barelle e attendono di essere trasferiti per precauzione negli ospedali di Udine, Tolmezzo e San Daniele del Friuli. Anche se per fortuna la situazione non è grave, i sintomi di nausea e vomito sono sempre più persistenti e si sono manifestati anche in altri ragazzi. Così, per evitare fenomeni di disidratazione, alcuni vengono sostenuti con flebo.