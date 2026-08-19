Pietracatella, mamma e figlia morte avvelenate: Gianni e Alice Di Vita negativi alla ricina

Sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni Di Vita e la figlia Alice, dopo i prelievi effettuati lo scorso primo luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina: per gli esperti del Robert Koch Institute, come riporta l'Ansa, il padre e la figlia superstite della famiglia non sarebbero mai venuti a contatto con la sostanza.

Intanto ieri la procuratrice Elvira Antonelli avrebbe di nuovo sentito Alice Di Vita. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. Le analisi, inoltre, confermano quanto già accertato nei mesi scorsi dal Centro antiveleni di Pavia: l'istituto tedesco - centro all'avanguardia a livello mondiale nel campo dei veleni - avrebbe sviluppato tecniche particolarmente avanzate in grado di individuare tracce di ricina anche a mesi di distanza ed è per questo motivo che è stato coinvolto nell'inchiesta.