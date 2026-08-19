Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Pietracatella, mamma e figlia morte avvelenate: Gianni e Alice Di Vita negativi alla ricina

di
Libero logo
mercoledì 19 agosto 2026
Pietracatella, mamma e figlia morte avvelenate: Gianni e Alice Di Vita negativi alla ricina

1' di lettura

Sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni Di Vita e la figlia Alice, dopo i prelievi effettuati lo scorso primo luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina: per gli esperti del Robert Koch Institute, come riporta l'Ansa, il padre e la figlia superstite della famiglia non sarebbero mai venuti a contatto con la sostanza.

Intanto ieri la procuratrice Elvira Antonelli avrebbe di nuovo sentito Alice Di Vita. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. Le analisi, inoltre, confermano quanto già accertato nei mesi scorsi dal Centro antiveleni di Pavia: l'istituto tedesco - centro all'avanguardia a livello mondiale nel campo dei veleni - avrebbe sviluppato tecniche particolarmente avanzate in grado di individuare tracce di ricina anche a mesi di distanza ed è per questo motivo che è stato coinvolto nell'inchiesta.

Ricina, mamma e figlia avvelenate: caccia a "Mister X", la pista che porta all'Fbi

Sono 131 i campioni prelevati nel corso dell'incidente probatorio eseguito ieri nell'abitazione di via Risorgime...

La procura di Larino aveva chiesto agli esperti di Berlino di verificare la presenza di anticorpi e dunque di accertare una eventuale esposizione al veleno. Esposizione che - stando all'esito di questi accertamenti che hanno dato esito negativo - non ci sarebbe stata. Cade così l'ipotesi secondo cui il padre sarebbe sopravvissuto grazie ad anticorpi sviluppati contro il veleno. Alice Di Vita, invece, non era presente alla cena del 23 dicembre 2025, uno dei pasti in cui potrebbe esserci stato l'avvelenamento.

Ricina, ipotesi-choc: Sara Di Vita avvelenata in due tempi?

Ancora mistero fitto a Pietracatella, il giallo della ricina. Ma ora, in ambienti investigativi, si fa strada una pista ...
tag
ricina
pietracatella

Indagini in corso Ricina, mamma e figlia avvelenate: caccia a "Mister X", la pista che porta all'Fbi

Pietracatella Ricina, ipotesi-choc: Sara Di Vita avvelenata in due tempi?

Pietracatella Ricina, "si potevano salvare": 5 medici rischiano grosso, cambia tutto

ti potrebbero interessare

Nardò, 72enne sbranato da due rottweiler: cosa hanno trovato sul corpo

Nardò, 72enne sbranato da due rottweiler: cosa hanno trovato sul corpo

Redazione
Macerata, molestata in stazione da un senegalese: come riesce a fuggire

Macerata, molestata in stazione da un senegalese: come riesce a fuggire

Redazione
Torino, maranza sfregia l'Italia e provoca Silvia Sardone: "Qui noi non paghiamo, comandiamo"

Torino, maranza sfregia l'Italia e provoca Silvia Sardone: "Qui noi non paghiamo, comandiamo"

Bancomat, la tattica della "marmotta esplosiva": come sventrano e svuotano gli sportelli

Bancomat, la tattica della "marmotta esplosiva": come sventrano e svuotano gli sportelli

Redazione