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Venezia, spray rosso sui borseggiatori: chi è il "giustiziere della Laguna"

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giovedì 20 agosto 2026
Venezia, spray rosso sui borseggiatori: chi è il "giustiziere della Laguna"

1' di lettura

Uno youtuber entra in azione a Venezia e marchia di rosso i sospetti borseggiatori: si tratta del filippino Mervin Hunter, aiutato dalla coppia di videomaker inglesi Dje Media. Il video della loro iniziativa è diventato subito virale sui social. I tre aspettavano di vedere qualche ladruncolo nei luoghi affollati, dopodiché lo macchiavano con uno spray rosso (o con pistole ad acqua) e iniziavano a gridare "pickpocket". Borseggiatori, appunto. In alcuni casi, i bersagli hanno reagito con pugni, spray al peperoncino, pietre e bicchieri di vetro. 

"Azioni da condannare. La questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione, credo che l’atteggiamento migliore sia quello di segnalare i casi alle forze dell’ordine", ha commentato l'assessora comunale alla Sicurezza, Francesca Zaccariotto. "Queste azioni estemporanee rischiano di peggiorare la situazione - ha aggiunto -. Infatti le risse sono all’ordine del giorno. A Venezia come a Roma e in altre città italiane".

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