Venezia, spray rosso sui borseggiatori: chi è il "giustiziere della Laguna"

Uno youtuber entra in azione a Venezia e marchia di rosso i sospetti borseggiatori: si tratta del filippino Mervin Hunter, aiutato dalla coppia di videomaker inglesi Dje Media. Il video della loro iniziativa è diventato subito virale sui social. I tre aspettavano di vedere qualche ladruncolo nei luoghi affollati, dopodiché lo macchiavano con uno spray rosso (o con pistole ad acqua) e iniziavano a gridare "pickpocket". Borseggiatori, appunto. In alcuni casi, i bersagli hanno reagito con pugni, spray al peperoncino, pietre e bicchieri di vetro.
"Azioni da condannare. La questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione, credo che l’atteggiamento migliore sia quello di segnalare i casi alle forze dell’ordine", ha commentato l'assessora comunale alla Sicurezza, Francesca Zaccariotto. "Queste azioni estemporanee rischiano di peggiorare la situazione - ha aggiunto -. Infatti le risse sono all’ordine del giorno. A Venezia come a Roma e in altre città italiane".
Borseggiatori a Venezia, "ora scippiamo la vecchia": i video della vergogna, tutto in "diretta"A Venezia i borseggiatori operano senza problemi e sfoggiano la refurtiva sui social. In alcuni video diffusi dagli stes...
Proprio nella Capitale Mervin Hunter aveva agito per diversi giorni prima di andare in Veneto. Al momento però sullo youtuber non pende alcuna denuncia, anche perché macchiare con vernice è reato solo se vengono utilizzate sostanze pericolose o se l'obiettivo sono degli edifici.