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Venezia, prova a scippare un turista: finisce malissimo, linciato

giovedì 20 agosto 2026
Venezia, prova a scippare un turista: finisce malissimo, linciato

1' di lettura

Un tentato scippo ai danni di un turista sul ponte di Rialto a Venezia si è trasformato in una scena di spinte e urla. La vittima, invece di restare passiva, ha reagito con decisione, costringendo le assalitrici a desistere.

Il video dell’episodio è stato diffuso dalla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland”, impegnata da tempo nella denuncia del degrado e dei fenomeni criminali che colpiscono la città lagunare.Nella didascalia che accompagna le immagini si legge: "Ennesimo furto oggi sul ponte di Rialto. Ma questa volta la vittima non si è girata dall’altra parte: ha reagito e anche alcuni cittadini sono intervenuti per aiutarla".

Secondo quanto ricostruito dagli amministratori della pagina, pochi minuti dopo l’accaduto è intervenuta la Polizia Locale. Le due borseggiatrici maggiorenni sono state denunciate a piede libero, mentre la minore coinvolta è stata affidata a una comunità. Le due adulte, dopo il provvedimento, sono tornate immediatamente in libertà.L’episodio riaccende l’attenzione sul problema dei furti ai danni dei turisti nelle zone più frequentate di Venezia, in particolare sul celebre ponte di Rialto, uno dei punti più congestionati della città.

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