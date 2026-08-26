Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Roma, cosa trovano in casa al 66enne: Capitale sotto choc per "la centrale"

di
Libero logo
mercoledì 26 agosto 2026
Roma, cosa trovano in casa al 66enne: Capitale sotto choc per "la centrale"

2' di lettura

Un blitz antidroga ha portato a scoperte raccapriccianti a Roma, con tanto di 7 arresti e il sequestro di oltre 150 involucri di droga, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. La prima operazione è scattata nel quartiere Primavalle, dove gli agenti hanno stanato un vero e proprio "fortino" dello spaccio. A tradire un 66enne romano è stato il via vai di consumatori nell'appartamento, blindato da un sistema di videosorveglianza abusivo, installato per monitorare il perimetro della palazzina. All'interno dell'abitazione, i cani antidroga hanno scoperto oltre 30 grammi di cocaina in dosi già preconfezionate, oltre a materiale per la pesatura e la lavorazione della sostanza per la trasformazione in crack.   

Lungo le strade della Magliana, invece, un controllo ha portato all'arresto di due 24enne di origini albanesi. Un altro arresto, poi, è stato fatto in zona Fonte Ostiense: gli agenti hanno intercettato e bloccato un 60enne romano che, nel tentativo di disfarsi di un borsellino lanciandolo dal finestrino, ha perso il controllo dell'auto. Al suo interno c'erano 44 involucri di cocaina, suddivisi in tre colori in relazione al peso, oltre a cinque involucri di hashish.    

In un altro blitz, due agenti liberi dal servizio sono riusciti a fermare un'operazione di drug delivery in zona Tuscolana: hanno intercettato un 47enne romano dopo aver notato uno strano movimento tra l'uomo, a bordo di un'auto, e un gruppo di consumatori della zona. Sul sedile posteriore dell'auto sono stati trovati 38 involucri di cocaina, 125 euro e due cellulari.

Savona, clandestino marocchino droga e stupra una ragazza

Un 31enne marocchino è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, spaccio di sostan...
tag
roma
droga

Sogno tricolore Roma, Gasp vuole festeggiare i 100 anni: obiettivo Scudetto con i "Dybalen"

4-0 all'Olimpico La Roma travolge la Fiorentina: Dybala inventa, Malen segna 3 gol

Tende e tendoni Dopo il palazzo, Spin Time occupa la strada

ti potrebbero interessare

Crevan, fortino napoleonico, oasi con villa ed eliporto: ecco la super isola in vendita

Crevan, fortino napoleonico, oasi con villa ed eliporto: ecco la super isola in vendita

Nicoletta Orlandi Posti
Toscana, lasciata a una settimana delle nozze? La scelta della sposa: come festeggia...

Toscana, lasciata a una settimana delle nozze? La scelta della sposa: come festeggia...

Valle Atrona, il pilota va dritto sui cavi: due morti, l'elicottero è una palla di fuoco

Valle Atrona, il pilota va dritto sui cavi: due morti, l'elicottero è una palla di fuoco

Caltanissetta, si oppongono al rimpatrio: migranti danno fuoco al Cpr

Caltanissetta, si oppongono al rimpatrio: migranti danno fuoco al Cpr

Redazione