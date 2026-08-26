Roma, cosa trovano in casa al 66enne: Capitale sotto choc per "la centrale"

Un blitz antidroga ha portato a scoperte raccapriccianti a Roma, con tanto di 7 arresti e il sequestro di oltre 150 involucri di droga, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. La prima operazione è scattata nel quartiere Primavalle, dove gli agenti hanno stanato un vero e proprio "fortino" dello spaccio. A tradire un 66enne romano è stato il via vai di consumatori nell'appartamento, blindato da un sistema di videosorveglianza abusivo, installato per monitorare il perimetro della palazzina. All'interno dell'abitazione, i cani antidroga hanno scoperto oltre 30 grammi di cocaina in dosi già preconfezionate, oltre a materiale per la pesatura e la lavorazione della sostanza per la trasformazione in crack.

Lungo le strade della Magliana, invece, un controllo ha portato all'arresto di due 24enne di origini albanesi. Un altro arresto, poi, è stato fatto in zona Fonte Ostiense: gli agenti hanno intercettato e bloccato un 60enne romano che, nel tentativo di disfarsi di un borsellino lanciandolo dal finestrino, ha perso il controllo dell'auto. Al suo interno c'erano 44 involucri di cocaina, suddivisi in tre colori in relazione al peso, oltre a cinque involucri di hashish.