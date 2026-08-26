La Spezia, insegue una ragazza e le alza la gonna: scatta la denuncia

Insegue una ragazza, le alza la gonna per palparle le parti intime e poi fugge. È successo vicino alla stazione ferroviaria di La Spezia, in Liguria. Secondo quanto ricostruito da La Nazione, il responsabile sarebbe un 18enne italiano residente non lontano dalla stazione e individuato dalla polizia grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona. Il giovane è stato poi denunciato a piede libero per violenza sessuale.

Il 18enne avrebbe cominciato a seguire la sua vittima, che era in compagnia di un'amica, con il cappuccio della felpa calato sulla testa, nonostante il caldo. Le due avrebbero capito di essere inseguite quando, a ogni cambio di direzione, lui restava in scia. Una delle due, quindi, avrebbe subito contattato il numero unico di emergenza per segnalare il pericolo. Proprio mentre indicava agli operatori la zona in cui si trovavano, però, il ragazzo le avrebbe raggiunte, sollevando la gonna all'amica e toccandola nelle parti intime prima di scappare.