Duna Verde, 14enne violentata da tre stranieri: trovata seminuda su una panchina

Orrore a Treviso. Una 14enne è stata violentata nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto. La ragazzina è stata trovata su una panchina di Duna Verde (Caorle) seminuda e in stato confusione. La struttura sanitaria dell'Uls si è presa cura di lei e ha fatto subito degli approfondimenti sulle condizioni della minore. Nonostante i ricordi confusi, la giovane avrebbe detto di non ricordare nulla di quanto successo dopo essere stata avvicinata da un gruppo di ragazzi. Si tratta di tre giovani stranieri, identificati grazie alle telecamere presenti sul luogo. La polizia locale li ha individuati in un locale lì vicino e li ha posti in stato di fermo.

Le forze dell'ordine stanno ancora cercando di capire se la 14enne fosse stordita dall'alcol o droghe e abusata mentre non era in grado di intendere e volere, difendersi o chiedere aiuto. Come riporta Treviso Today, la violenza sarebbe avvenuta nell'androne del condominio dove la giovane si trovava in villeggiatura. I tre ragazzi l'avrebbero portata sulla panchina dove la 14enne è stata trovata in evidente stato confusionale. La comunità è sotto choc. I residente conoscono bene sia la ragazza sia i suoi genitori, che si trovavano in vacanza sul litorale di Duna Verde per le ferie estive.