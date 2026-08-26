Fakir, il dramma del 37enne che aiutò i poliziotti: "Minacciato e picchiato, vivo recluso"

Mentre la sinistra scende in piazza per Fakir, c'è chi da quel giorno - quando il 42enne morì durante un intervento di polizia - non esce più di casa. È il 37enne che la mattina del 19 luglio è intervenuto nelle operazioni di immobilizzazione di Abderrahim Fakir a Bologna tenendogli i piedi. Intervistato nell'edizione online di Repubblica, l'uomo che preferisce rimanere anonimo confessa di essere scappato per paura dopo le minacce di un gruppo di residenti. "Mi hanno anche picchiato", dice. Quella domenica, racconta, "stavo dormendo e alle 10.45 sono stato svegliato da un uomo che urlava e stava male. Non avevo mai incontrato Fakir - precisa - ma quando mi sono affacciato ho visto che si stava facendo male, sbattendo la testa nello spigolo delle scale del cortile. Dopo sono arrivati gli agenti, provavano a tranquillizzarlo. Non ho visto cattiveria. Lui però era agitato, in stato di sofferenza fisica. Allora i poliziotti, vedendomi dalla finestra, mi hanno chiesto di portare per lui un po' d'acqua".

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Ecco allora che il 37enne si è recato in strada con una bottiglia. "Fakir ne beveva un po', e dopo la buttata via. Stava male, ma non era violento. A quel punto è arrivata una macchina, di alcuni miei vicini di condominio, lui l'ha urtata e poi si è buttato verso l'auto e poi verso il guidatore. Ma semplicemente perché non stava in piedi e perché stava male, non con violenza. Ma i poliziotti, per evitare il peggio, lo hanno fermato".

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