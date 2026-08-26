Venezia, il noto borseggiatore "Mika" scippa due anziani e mezz'ora dopo muore di infarto

Scippa due anziani e poi muore di infarto. È finita così la vita di "Mika", uno dei borseggiatori più conosciuti dai cittadini di Venezia. Cittadino romeno, è deceduto nella mattinata di mercoledì 26 agosto per un sospetto infarto nella zona delle Zattere. Alcuni testimoni avrebbero riferito che poco tempo prima - assieme ad alcuni complici - avrebbe derubato una coppia di turisti anziani, portando via a uno di loro oltre al denaro i medicinali salvavita. Su questo sono in corso altri accertamenti da parte della Polizia. Da quanto ricostruito, l'uomo è stato visto camminare sulla fondamenta che dà sul Canale della Giudecca quando si è sentito male ed è deceduto.

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Tutto avrebbe avuto inizio attorno alle ore 12.30, ora in cui il borseggiatore era stato avvistato da alcuni cittadini mentre si trovava in compagnia di alcuni complici, mentre stava prendendo di mira una coppia di anziani in zona campo dei Frari. Approfittando di un momento di distrazione delle vittime i delinquenti sono riusciti ad appropriarsi di un portafoglio contenuto nello zaino della coppia. Sottratti dai borseggiatori anche alcuni farmaci salvavita di uno dei due anziani contenuti nel portacarte. Messo a segno il colpo, i borseggiatori si sono poi allontanati rapidamente dalla zona.

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