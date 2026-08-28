Sermide, devasta tre bar e riempie di botte i carabinieri: chi finisce in manette

Un uomo di 29 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, ha scatenato il panico a Sermide, tra la notte e la mattinata del 26 agosto. Lo straniero è stato poi arrestato dai carabinieri. Il motivo? L'uomo ha preso di mira tre diversi bar. Non solo: ha anche ferito due militari. In un primo momento il 29enne ha forzato l'ingresso di un bar regolarmente chiuso. Il proprietario, che vive al piano superiore, è stato svegliato dai rumori e ha subito allertato il 112. Come spiega la Gazzetta di Mantova, è arrivata la pattuglia della stazione di Poggio Rusco. Il malvivente si era già dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo nelle vie adiacenti. Dal locale non aveva rubato nulla.
Tutto risolto? Macché. Verso le 5 del mattino al 112 è arrivata una seconda chiamata nella quale veniva segnalato lo stesso soggetto intento a devastare i tavolini e le sedie del dehors di un altro bar di Sermide. Anche in questo caso l'uomo è riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Infine il 29enne si è presentato in un terzo bar del centro, ricominciando a molestare i presenti e a creare forte disordine.
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Il titolare ha chiamato le forze dell'ordine. E, alla vista delle divise, l'uomo si è scagliato violentemente contro i militari con calci e spinte. Da quel momento è andata in scena una violenta colluttazione. L'uomo poi è stato immobilizzato e portato in caserma. Entrambi i carabinieri hanno ricevuto una prognosi di cinque giorni. Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di resistenza, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.