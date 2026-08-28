Report, Ranucci è fuori: cosa succede ora al conduttore

Quale destino per Sigfrido Ranucci dopo la fine dell'esperienza a Report? La Rai ha comunicato che a partire dalla prossima stagione del programma di Rai 3, al timone ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, "entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti - si legge nella nota della tv di Stato -. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo".

Per quanto riguarda il futuro del conduttore, invece, la Rai ha fatto sapere che "nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l'Azienda" gli ha sottoposto "tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai, nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'Azienda". Stando a quanto appreso dall'Agi, le tre opzioni proposte al giornalista, attualmente vicedirettore ad personam, sarebbero un incarico a Rainews o al Tg3, oppure un ufficio di corrispondenza.