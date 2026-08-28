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Report, Ranucci è fuori: cosa succede ora al conduttore

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venerdì 28 agosto 2026
Report, Ranucci è fuori: cosa succede ora al conduttore

2' di lettura

Quale destino per Sigfrido Ranucci dopo la fine dell'esperienza a Report? La Rai ha comunicato che a partire dalla prossima stagione del programma di Rai 3, al timone ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, "entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti - si legge nella nota della tv di Stato -. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo". 

Per quanto riguarda il futuro del conduttore, invece, la Rai ha fatto sapere che "nell'ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l'Azienda" gli ha sottoposto "tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai, nell'ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell'Azienda". Stando a quanto appreso dall'Agi, le tre opzioni proposte al giornalista, attualmente vicedirettore ad personam, sarebbero un incarico a Rainews o al Tg3, oppure un ufficio di corrispondenza.

Report, Ranucci via dalla conduzione: chi lo sostituisce. Gli inviati minacciano di andarsene

Sigfrido Ranucci non condurrà più Report a partire dalla prossima stagione. Lo ha comunicato la Rai, ...

Tornando ai due nuovi conduttori di Report, Presutti è da anni giornalista e inviata del programma di Rai 3, mentre Piervincenzi ha alle spalle una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai come Nemo – Nessuno escluso Popolo Sovrano. Nel 2017, durante un'inchiesta realizzata per Nemo a Ostia, fu aggredito insieme all'operatore Edoardo Anselmi. "La Rai ritiene che il valore del giornalismo d’inchiesta, da sempre elemento distintivo dell’offerta informativa del Servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell’autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un’imparzialità rigorosa possono assicurare - ha aggiunto la Rai nella nota -. Con la nuova conduzione a due di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori del concorso Rai, l'Azienda investe su nuove generazioni di giornalisti d'inchiesta e sul valore informativo di un vero Servizio Pubblico". 

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