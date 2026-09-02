Torino, l'assalto dei maranza: petardi e fumogeni sul tram

Il fatto risale al tardo pomeriggio di lunedì 31 agosto. Secondo le ricostruzioni, i delinquenti volevano rubare il cellulare di una passeggera, ma sarebbero stati colti sul fatto. A quel punto, è scattato il piano di fuga: gli scippatori hanno tirato fuori dalle tasche petardi e fumogeni e li hanno accesi a bordo , incuranti delle possibili conseguenze. Compresa la gravità della situazione, il conducente ha fermato il mezzo e ha aperto le porte, permettendo ai passeggeri - ladri compresi - di uscire per strada.

Sono immagini spaventose quelle che arrivano dal quartiere Barriera di Milano, a Torino. Il tram 4 è fermo in Corso Giulio Cesare, quando, all'improvviso, si sentono forti botti e intorno al mezzo si alza una nuvola di fumo . Il mezzo si ferma, i passeggeri scendono terrorizzati, la gente urla: sono attimi di panico. I responsabili di tutto ciò? Un gruppo di maranza , intenzionato a scappare dopo un tentativo di furto.

Sull'episodio è intervenuta Verangela Marino, capogruppo di Fdi in Circoscrizione: "È assurdo che possano verificarsi situazioni di questo genere. I rischi che si sono corsi sono stati notevoli, con le persone in preda al panico che scappavano tra le auto in transito, con il rischio di essere investite. Mi chiedo se l'autista del mezzo ha informato le autorità competenti, segnalando quanto accaduto, in quanto dopo qualche minuto ha ripreso tranquillamente la sua corsa senza che sul posto intervenisse personale delle forze dell'ordine. Probabilmente non ha ritenuto rilevante l'accaduto? E se qualcuno a causa del fumo presente all'interno del mezzo fosse rimasto intossicato, riportando danni alla persona? Se prendere i mezzi pubblici nel 2026 significa correre questi rischi, forse il comune di Torino dovrebbe interrogarsi su quali provvedimenti adottare a riguardo".

Le immagini dell'accaduto sono state postate sui social anche da Silvia Sardone: "A Torino ora i delinquenti per "rubare" usano anche petardi e fumogeni....", ha scritto l'eurodeputata della Lega su Facebook.