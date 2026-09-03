Finale Ligure, uccide la moglie e il figlio, poi si toglie la vita: il motivo scritto in un biglietto

Un altra tragedia familiare scuote l'Italia. A Finale Ligure, in provincia di Savona, sono stati trovati i corpi di Daniele Baruzzo, 59 anni, della moglie Paola Siri e del figlio Mattia, 15enne. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe ucciso i familiari per poi puntare la pistola verso sé stesso e togliersi la vita.

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, quando il datore di lavoro dell'uomo, non vedendolo arrivare, si è messo in contatto con i parenti, che, a loro volta, hanno chiamato i carabinieri. La strage si sarebbe consumata intorno alla mezzanotte di mercoledì, quando anche i vicini di casa avrebbero sentito dei colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l'automedica, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri di Albenga, coordinati dal pm Maddalena Sala. Baruzzo, che possedeva regolarmente l'arma, avrebbe ucciso la moglie nel sonno. All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato un biglietto che spiegherebbe le ragioni dietro la strage.