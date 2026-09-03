Finale Ligure, uccide la moglie e il figlio, poi si toglie la vita: il motivo scritto in un biglietto

Un altra tragedia familiare scuote l'Italia. A Finale Ligure, in provincia di Savona, sono stati trovati i corpi di Daniele Baruzzo, 59 anni, della moglie Paola Siri e del figlio Mattia, 15enne. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe ucciso i familiari per poi puntare la pistola verso sé stesso e togliersi la vita.
L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, quando il datore di lavoro dell'uomo, non vedendolo arrivare, si è messo in contatto con i parenti, che, a loro volta, hanno chiamato i carabinieri. La strage si sarebbe consumata intorno alla mezzanotte di mercoledì, quando anche i vicini di casa avrebbero sentito dei colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l'automedica, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri di Albenga, coordinati dal pm Maddalena Sala. Baruzzo, che possedeva regolarmente l'arma, avrebbe ucciso la moglie nel sonno. All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato un biglietto che spiegherebbe le ragioni dietro la strage.
Pietralata, la strage in famiglia e l'ultimo sms: "Facciamoci due risate", l'ultima tragica pistaC'è ancora un giallo, un angolo di buio nel dramma ormai scoperto della strage in famiglia a Pietralata, alle...
"Una tragedia ha spezzato la vita di un nostro giovane atleta e ha colpito profondamente tutta la nostra comunità", scrive su Facebook il Finale Calcio, squadra in cui militava il giovane Mattia. "Ci stringiamo con affetto e commozione ai suoi parenti, ai suoi amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il dolore immenso per una perdita che lascia tutti sgomenti. Come segno di rispetto, vicinanza e raccoglimento, la società ha deciso di sospendere tutte le attività del settore giovanile, compresi allenamenti e partite, fino a tutta la giornata di domenica".
Il comune di Finale Ligure ha annunciato il rinvio di tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni. "In attesa delle comunicazioni ufficiali da parte degli organi preposti - si legge nella nota rilasciata dall'Amministrazione comunale -, l'Amministrazione annuncia che, per la data dei funerali delle vittime di questa incommensurabile tragedia, verrà proclamato il lutto cittadino".