Torino, fugge all'alt della polizia, travolto da un'auto: agenti accerchiati, finisce malissimo

Le condizioni del ferito sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino .

L’episodio si è verificato intorno alle 22.30 in corso Principe Oddone, dove gli agenti erano impegnati in un’operazione di contrasto allo spaccio di droga. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, nel tentativo di evitare il controllo, si sarebbe improvvisamente lanciato in mezzo alle auto in transito. In quel momento è stato travolto da una Ford che stava percorrendo la strada.

Dopo l’incidente, la situazione è rapidamente degenerata. Alcune decine di persone si sono riversate in strada, accerchiando le volanti della polizia e la vettura coinvolta nell’investimento. Ne sono seguiti attimi di forte tensione: secondo le prime informazioni, alcuni presenti avrebbero cercato di avvicinarsi al conducente della Ford, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie.

Sul luogo dell’incidente sono quindi arrivate altre volanti della polizia e diverse pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire quanto accaduto prima e dopo l’impatto. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’episodio.