Pesta una donna incinta in centro e la deruba: chi è la belva di Bergamo

Notte di violenza a Bergamo, dove una donna incinta al quinto mese sarebbe stata aggredita e derubata della borsa. Per l’episodio, avvenuto intorno alle 2.30 tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre in via Foro Boario, la polizia ha arrestato un uomo di 34 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe colpito la donna con calci e pugni prima di impossessarsi della sua borsa. L’aggressione sarebbe stata notata da una volante della Questura di Bergamo, che in quel momento stava transitando nella zona. Alla vista degli agenti, il 34enne avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente, dando vita a una breve fuga.

I poliziotti lo avrebbero inseguito, riuscendo a raggiungerlo e fermarlo poco distante dal luogo dell’aggressione. Una volta bloccato, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare con precisione le responsabilità dell’uomo.

Successivamente, la vittima avrebbe riconosciuto nel 34enne la persona che, poco prima, l’avrebbe aggredita e derubata. L’episodio presenta quindi, secondo le accuse, sia il profilo della rapina sia quello di una violenta aggressione ai danni di una donna in gravidanza.

L’uomo è comparso nella mattinata davanti al giudice per il processo per direttissima. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il magistrato ha disposto per il 34enne la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione, verificare quanto accaduto durante la fuga e acquisire ulteriori elementi utili all’inchiesta.