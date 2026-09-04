Chioggia, derubato 4 volte in un anno offre un lavoro al ladro: "Se ti servono soldi..."

Tra la merce rubata, oltre all'affettatrice citata nel biglietto, anche le caramelle che erano nell'espositore sul bancone, i gelati nel congelatore, e una bottiglia di whisky. "Di whisky non capiscono niente , hanno preso la bottiglia invecchiata 5 anni, quella a fianco era invecchiata 10", ha scherzato il proprietario.

Al Gazzettino, il titolare ha spiegato che andrà a formalizzare la quarta denuncia ai carabinieri, ma non si è espresso su eventuali altre informazioni in possesso, come la targa del furgone usato dai ladri, che sarebbe già in mano alle forze dell'ordine: "Se si tratta di elementi che possono essere utili a individuare i colpevoli saranno i carabinieri a dirmelo se lo riterranno opportuno".

"Sicuramente - ha proseguito l'uomo - sono arrivati con un’auto o con un furgoncino, sarebbe stato impossibile portare via l'affettatrice in caso contrario. Per portare via il resto hanno svuotato uno scatolone dai sacchetti di patatine e lo hanno riempito di quello che si sono portati via. Adesso la stagione è praticamente finita, dopo che è andata come andata, non è stata una bella estate. Mi ritrovo senza affettatrice e con altri 1.500 euro di merce sottratta. E se domani dovessero tornare?".