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Chioggia, derubato 4 volte in un anno offre un lavoro al ladro: "Se ti servono soldi..."

venerdì 4 settembre 2026
Chioggia, derubato 4 volte in un anno offre un lavoro al ladro: "Se ti servono soldi..."

2' di lettura

"Ti ricompro l’affettatrice, se io non lavoro tu non troverai più nulla da rubare. Se ti servono soldi posso offrirti un lavoro". Sono queste le parole scritte su un biglietto apparso sulla vetrina del Bar Mora, a Sottomarina, frazione del comune di Chioggia (Venezia). Il motivo? Nell'ultimo anno il locale ha subito quattro furti, suscitando l'ira del titolare. 

Tra la merce rubata, oltre all'affettatrice citata nel biglietto, anche le caramelle che erano nell'espositore sul bancone, i gelati nel congelatore, e una bottiglia di whisky. "Di whisky non capiscono niente, hanno preso la bottiglia invecchiata 5 anni, quella a fianco era invecchiata 10", ha scherzato il proprietario.

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Al Gazzettino, il titolare ha spiegato che andrà a formalizzare la quarta denuncia ai carabinieri, ma non si è espresso su eventuali altre informazioni in possesso, come la targa del furgone usato dai ladri, che sarebbe già in mano alle forze dell'ordine: "Se si tratta di elementi che possono essere utili a individuare i colpevoli saranno i carabinieri a dirmelo se lo riterranno opportuno". 

"Sicuramente - ha proseguito l'uomo - sono arrivati con un’auto o con un furgoncino, sarebbe stato impossibile portare via l'affettatrice in caso contrario. Per portare via il resto hanno svuotato uno scatolone dai sacchetti di patatine e lo hanno riempito di quello che si sono portati via. Adesso la stagione è praticamente finita, dopo che è andata come andata, non è stata una bella estate. Mi ritrovo senza affettatrice e con altri 1.500 euro di merce sottratta. E se domani dovessero tornare?". 

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