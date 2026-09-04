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Alessandro Di Battista

Modugno, rubano un'auto? Colti sul fatto. Poi il folle inseguimento dei Carabinieri

venerdì 4 settembre 2026
Modugno, rubano un'auto? Colti sul fatto. Poi il folle inseguimento dei Carabinieri

1' di lettura

Avevano appena rubato un'auto ed erano già pronti a cannibalizzarla lontano da occhi indiscreti. I ladri, però, sono stati colti sul fatto dai Carabinieri, che, una volta intercettati, li hanno tallonati fino a costringerli alla fuga.

L'episodio, avvenuto martedì scorso, è avvenuto a Modugno (Bari), dove i malviventi hanno rubato una Mercedes GLE dal piazzale di un'azienda lungo la strada provinciale 231, la Tecnica Industriale, spingendola con un'Audi RS3. La circostanza ha ovviamente insospettito i militari della sezione radiomobile, che hanno così dato vita a un inseguimento: l'auto è stata poi recuperata nelle campagne fra Bitonto e Palo del Colle. I ladri sono riusciti a fuggire.
 

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