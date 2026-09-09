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Siena, cadavere nella piscina dell'hotel. Ma non è un ospite: dramma e mistero

mercoledì 9 settembre 2026
Siena, cadavere nella piscina dell'hotel. Ma non è un ospite: dramma e mistero

1' di lettura

Il corpo senza vita di un giovane straniero senza fissa dimora è stato rinvenuto questa mattina sul fondo di una piscina in una struttura ricettiva a Castellina in Chianti (Siena). Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. A rinvenire il corpo sarebbe stato un dipendente della struttura stessa e, da una prima ricostruzione, non si tratterebbe di un ospite dell'albergo. Sarà dunque necessario capire per quale motivo l'uomo si trovasse nella piscina della struttura. 

Secondo quanto riportato dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi, il giovane si sarebbe introdotto all'interno della proprietà con l'intenzione di fare un bagno e sarebbe morto per annegamento. Il pm di turno della procura di Siena ha disposta l'autopsia sulla salma per stabilire se il giovane sia annegato accidentalmente oppure se sia stato colto da un malore prima di finire in acqua.

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